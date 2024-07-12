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Dünya
Sciencealert 12.07.2024 10:58

Uzay seyahatlerinde devrim: İki ayda Mars yolculuğu

NASA, insanları Mars'a göndermenin önündeki en büyük engellerden biri olan seyahat süresini çözebilecek yeni bir roket sistemine 725 bin dolar yatırım yaptı. Bu sistem hayata geçtiğinde Mars yolculuğu iki aya düşebilir.

Uzay seyahatlerinde devrim: İki ayda Mars yolculuğu

Mevcut teknolojiyle, Kızıl Gezegen'e gidiş dönüş neredeyse iki yıl sürüyor.

Astronotlar için uzay uçuşunda bu kadar zaman geçirmek büyük sağlık riskleri taşıyor.

Çünkü astronotlar, yüksek düzeyde güneş ve kozmik radyasyonuna, sıfır yer çekiminin zararlı etkilerine ve uzun süreli izolasyona maruz kalmak zorunda.

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Uzay çalışmalarının merkezinde neden Mars var?

Uzay radyasyonu, tartışmasız uzay çalışmalarındaki en büyük tehdit.

NASA'ya göre, uzayda sadece altı ay geçiren astronotlar, yaklaşık bin göğüs röntgenine maruz kalan birinin radyasyon miktarına maruz kalıyor.

Bu da onları kanser, sinir sistemi hasarı, kemik kaybı ve kalp hastalığı riskine sokuyor.

Darbeli Plazma Roketi. (Howe Industries)[Darbeli Plazma Roketi. (Howe Industries)]

Tek yol seyahat süresini kısaltmak

Howe Industries Başkanı Troy Howe, Business Insider'a yaptığı açıklamada, radyasyon maruziyetini ve diğer zararlı sağlık etkilerini azaltmanın en iyi yolunun seyahat süresini kısaltmak olduğunu söyledi.

Bu nedenle NASA ile iş birliği yaparak, Mars'a gidiş-dönüş yolculuğunu iki aya indirebilecek yeni bir roket sistemi olan Pulsed Plasma Rocket'i (PPR) geliştirdi.

NASA, yaptığı açıklamada , bu teknolojinin "uzay araştırmalarında devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu" ve bir gün insanları Mars'tan bile daha uzaklara götürebileceğini belirtti.

Bir roket bizi 2 ayda Mars'a nasıl götürebilir ve geri getirebilir?

PPR, çok verimli bir şekilde çok fazla itme gücü üretmek için aşırı ısıtılmış plazma darbeleri kullanan bir tahrik sistemi.

Şu anda NASA Yenilikçi Gelişmiş Konseptler (NIAC) Programı tarafından finanse edilen geliştirmenin ikinci aşamasında.

İkinci faz çalışmasının bu ay başlaması planlanıyor ve motor tasarımının optimize edilmesine, kavram kanıtı deneylerinin gerçekleştirilmesine ve Mars'a insanlı görevler için PPR ile çalışan, korumalı bir uzay gemisinin tasarlanmasına odaklanıyor.

PPR'nin en büyük avantajı, bir uzay aracını gerçekten çok hızlı bir şekilde hareket ettirebilmesi.

Hem yüksek bir itme hem de yüksek bir özgül itme gücüne sahip.

Özgül itme, bir roket motorunun itme gücünü ne kadar hızlı ürettiği ve itme, uzay aracını hareket ettiren kuvvet.

PPR, 5 bin saniyelik belirli bir itmeyle 10 bin newton itme üretiyor.

Mars'a fırlatmaya hazır hale gelmesine yaklaşık birkaç on yıl daha var

Bu, dört ila altı yolcu taşıyan PPR donanımlı bir uzay aracının saatte yaklaşık 100 bin mil hızla seyahat edebileceği anlamına geliyor.

İkinci aşama tamamlandıktan sonra bile, PPR'nin astronotları Mars'a fırlatmaya hazır hale gelmesine yaklaşık birkaç on yıl daha var.

Ancak uzay uçuşlarına hazır hale geldiğinde Howe, bu teknolojinin insan uzay keşfinin kapsamını önemli ölçüde genişleteceğini, hatta belki de bir gün Plüton'a yapılacak görevlere yardımcı olacağını umuyor.

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