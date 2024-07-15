Bakan Fidan'dan 15 Temmuz mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, milletin bağımsızlığına kasteden güçlere geçit vermeyeceklerini söyledi.

Bakan Fidan, "Devletimizin en hassas organlarına bir istihbarat örgütü gibi sızan FETÖ, emniyet ve yargı içindeki unsurlarıyla hazırladığı 7 Şubat ve 17/25 Aralık komplolarının başarısızlığı neticesinde deşifre olmuştu" dedi.

Hakan Fidan sözlerine şöyle devam etti:

"Bu terör örgütünün, 15 Temmuz’da ordu içindeki uzantılarını kullanarak darbe yoluyla devleti ele geçirme teşebbüsü ise Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimiz tarafından akamete uğratılmıştır.

15 Temmuz destanı akabinde FETÖ’ye karşı yürütülen topyekûn mücadele, Türk milletinin iradesini gasbetmeye yeltenenlerin cezasız kalmayacağını bir kez daha göstermiştir.

Ülkemizde çökertilen bu örgütün yurt dışındaki üyelerini yargı önüne çıkarmak için her türlü adımı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz"