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TRT Haber 15.07.2024 10:28

Emine Erdoğan: 15 Temmuz birlik ve beraberliğin zaferidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "O karanlık gecenin sabahına ulaşan aydınlık, milli iradenin, birlik ve beraberliğin zaferidir. Bu kutlu direnişin kahramanlarının yürekleri, milletimizin sinesinde atmaya devam ediyor" dedi.

Emine Erdoğan: 15 Temmuz birlik ve beraberliğin zaferidir
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "O karanlık gecenin sabahına ulaşan aydınlık, milli iradenin, birlik ve beraberliğin zaferidir. Bu kutlu direnişin kahramanlarının yürekleri, milletimizin sinesinde atmaya devam ediyor. Onların bıraktığı mukaddes emaneti, sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

 

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