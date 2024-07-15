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Gündem
AA 15.07.2024 10:39

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 15 Temmuz mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesi halkın vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusuyla, işgale niyetlenen darbecilere geçit vermediğini söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 15 Temmuz mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

 

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılında, milletin demokrasiye ve ulusal egemenliğe sahip çıkışını bir kez daha saygıyla yad ettiklerini belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"O gece halkımız, vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusuyla, işgale niyetlenen darbecilere geçit vermedi. Gücünü haklılığından ve samimiyetinden alanlar, silahların karşısında mutlaka galip gelirler. O süreçte yaşanan da budur. 15 Temmuz'daki direniş ve toplumsal birlik ruhunu daima canlı tutacağız. Demokrasimizi geliştirmek ve güçlendirmek için daha çok çalışacağız. Her türlü vesayete karşı durarak, hukukun üstünlüğüne dayalı cumhuriyetimizi korumaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi daim etsin."

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TBMM Numan Kurtulmuş Darbe FETÖ Darbe Girişimi 15 Temmuz
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