Parçalı Bulutlu 29.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.07.2024 14:13

15 Temmuz'un ikiz kahramanları: Ahmet ve Mehmet Oruç

Adanalı Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler, dünyaya birlikte gözlerini açtı, birlikte şehadete yürüdü. Kahraman kardeşler, gözü dönmüş darbeciler tarafından bombalanan Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Merkezinde şehit düştü.

okuma süresi
Okuma süresi

15 Temmuz destanının kahramanlarından ikiz polis kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç, birbirlerinden bir an olsun ayrılmadılar, aynı gün doğup aynı gün şehit düştüler.

Adana Çevik Kuvvet Birimi'nde görevli ikiz kardeşler hayallerindeki helikopter teknisyenliği eğitimi için Ankara'daydı. FETÖ'cü hainlerin, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'na düzenlediği saldırıda omuz omuza şehit oldular.

Şimdi ise şehadetlerinin 8'inci yılında gururla anılıyorlar. 

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

"Ne mutlu onlara ki vatan için bayrak için şehit oldular"

Şehit çocuklarını gururla anan baba Ali Oruç, o karanlık geceyi ve duygularını şu ifadelerle dile getirdi;

Çocukları aramaya çalıştık ama tabi iletişime geçemedik. O gece biz aradığımızda şehadet şerbetini içmişler bizim haberimiz yok. Yani o gece bizim için hayat durdu. O gece gel bizlere sor, sabah olmadı. E tabi sabah acı haberi verdiler.

Ne mutlu ki şehadet şerbetini içtiler. O şehadet şerbeti herkese nasip olmaz hele ki benim iki tane yiğidim, Ahmet'im Mehmet'im... bir baba olarak ben onlarla gurur duyuyorum. Ne mutlu onlara ki vatan için bayrak için şehit oldular.

Evlatsız olur ama vatansız olmaz. Allah vatansız bırakmasın bizi. Çocuklarımız ne yaptı, bize bu vatanı emanet etti. Biz de ne yapacağız bu vatana sahip çıkacağız. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Onlar yaşıyor ama biz görmüyoruz. Özlüyorum, ikisini de çok özlüyorum...

Haber: Betül Eser
Kamera: Memiş Akçam, Kurgu: Ömer Özdoğan

ETİKETLER
15 Temmuz Darbe Girişimi
Sıradaki Haber
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:31
BM'ye göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 40 milyon ton moloz oluştu
16:30
Avrupa Birliği, İran'a yönelik yaptırımlarının süresini uzattı
16:28
Filistin topraklarını gasbeden işgalciler, Ramallah yakınlarında "kaçak yerleşim birimi" kuruyor
15:57
Otluk alanda çıkan yangında 5 sera yandı
15:57
Aşure Günü yarın idrak edilecek
15:51
Gazze'deki hükümetten ABD'nin İsrail'i silahlandırmasına karşı uluslararası tutum sergilenmesi çağrısı
15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaretçi akını
15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaretçi akını
FOTO FOKUS
FETÖ'cü hainlerin darbe itirafları
FETÖ'cü hainlerin darbe itirafları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ