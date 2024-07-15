15 Temmuz gecesi Karargah'ta neler yaşandı?

FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin yaşandığı gecenin en önemli adresi Genelkurmay Karargahı'ydı.

FETÖ'cüler hain planları için karargaha baskın yaptı, ilk şehit orada verildi.

15 Temmuz 2016'da hareketlilik ilk Genelkurmay Karargahı'nda başladı. O dönem Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar ile MİT Başkanı olan Hakan Fidan'ın toplantısında konu, bir grup askerin emir dışı hareketliliğiydi. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Kara Havacılık Komutanlığı'na denetlemeye gönderildi. Darbeciler bu görüşme ve teftiş nedeniyle deşifre olduklarını düşündü. Gece 3'e planlanan darbe girişimi erkene alındı. Saatler 21.30'u gösterirken Genelkurmay Başkanlığı'nda ilk silah sesi duyuldu.

Komuta kademesi darbeye direndi

Karargah koridorlarında darbecilere sivil giyimli hainler de eşlik ediyordu. 33 üniformalı FETÖ'cünün hedefinde darbe girişimine karşı duran ordunun komuta kademesi vardı.

Tehditlere direnen Hulusi Akar, Salih Zeki Çolak ve Yaşar Güler'in de aralarında bulunduğu 11 general derdest edilip, darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssüne götürüldü.

O gece karargahta görevli Astsubay Piyade Başçavuş Bülent Aydın darbecilere karşı koydu.

Çatışma çıktı, şehit oldu. Adını tarihe "15 Temmuz'un ilk şehidi" olarak yazdırdı.

Halk karargaha koştu

İçeride bunlar yaşanırken Karargahın dışında da yoğun bir kalabalık vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak veren yüzlerce kişi Genelkurmay'a akın etti. FETÖ'cü teröristlere en kararlı cevap da yine halktan geldi.

FETÖ'cülerin kontrolündeki tanklar sivilleri ezdi, karargahtan ve helikopterden halka ateş açıldı. İhanet gecesinin sabahında Genelkurmay Karargahı teröristlerden temizlendi. Darbe girişimine karışanlar tek tek tespit edilip yakalandı. FETÖ'cüler yaptıklarının hesabını ise adalet önünde verdi.