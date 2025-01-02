Emevi Camii imamı: Erdoğan’ın yardım elini hepimiz gördük

Sadece Suriye’nin değil İslam aleminin de en önemli simgelerinden biri olan Şam’daki Emevi Camii adeta insan akınına uğruyor.

Devrik Esed rejimi döneminde askerlerin kasıtlı olarak bu camiye geldiği ve insanları ibadetlerinden alıkoyduğu anlatılıyor. Devrimin ardından akın akın bu camiye gelenler gönüllerince ibadet ediyor. Suriyeliler, Emevi Camii’nin eski günlerine yani özüne döndüğünü anlatıyor.

Vakit namazları için görevlendirildiler

Halihazırda camideki vakit namazları için ayrı isimler görevlendirildi. Yatsı namazından sorumlu olan İmam Ömer Sağir ile Emevi Camii’ndeki değişimi ve geleceğe dair beklentilerini konuştuk.

[Emevi Camii, İslam dünyasının en önemli simgelerinden biri kabul ediliyor. Foto: AA]

“Emevi Camii ağırlığını yeniden kazandı”

Büyük Emevi Camii’nin devrimle beraber İslam dünyasındaki ağırlığını geri aldığını anlatıyor İmam Sağir… “Burası Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’dan sonra İslam dünyasının en önemli 4’üncü camisi kabul ediliyor. Maalesef rejim nedeniyle bu özelliği kalmamıştı. Ancak şimdi sadece ülkemiz değil camimiz de özgürleşti” diyor.

Emevi Camii’nin Şam’ın en önemli sembollerinden biri olduğunu anımsatıyor Sağir. Camiinin Emeviler döneminde Velid ibni Abdülmelik tarafından inşa edildiğini hatırlatıyor. İnşasında dünyanın dört bir tarafından mimarlar ve ustaların katıldığı bilgisini paylaşıyor.

[Esed'in devrilmesinin ardından Emevi Camii ziyaretçi akınına uğradı. Foto: AA]

“Namaz kılanlara askerler baskı yapıyordu”

Esed rejiminin düşmesiyle büyük bir sevinç duyduklarını ve bütün halkın sevindiğini belirtiyor İmam Sağir. Ardından devam ediyor:

“Rejim döneminde bu cami büyük baskılara maruz kaldı. Askeri Güvenlik Birimi’ne bağlı bir grup asker bulunurdu. Namaz kılanlara baskı yaparlardı. Burada insanlar toplanamıyordu. Belki birkaç kişi anca gelebilirdi. Büyük fetihten sonra çok şükür baskı ortadan kalktı. Namaz kılanların sayısı arttı.

Şimdi öğle ya da akşam namazında saflar dolup taşıyor. Devrik rejim döneminde böyle bir şey mümkün değildi. Rejim döneminde, özel günlerde dahi ancak bir ya da iki saf dolu oluyordu. Bugün ise ibadet için halkımız akın akın camiye geliyor.”

[Emevi Camii'ne gelenlerin en büyük dileklerinden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burayı ziyaret etmesi. Foto: AA]

“Erdoğan büyük coşkuyla karşılanır”

Kendisinin Türk halkıyla duygusal bağının çok yüksek olduğunu da sözlerine ekliyor İmam Ömer Sağir. Suriye halkına en fazla dost olan halkın Türkler olduğunu vurguluyor. Suriyelilere en fazla yardım edenin de yine Türk halkı olduğunun altını çizip, sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Türkler bizim kan kardeşimiz. Türk halkı çok eski zamanlardan bizim dostumuz. Şam’ı ‘Şam-ı Şerif’ olarak anarlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırladığım kadarıyla Emevi Camii’nin 14 sene önce ziyaret etmişti. Ebediyete göç eden, Emevi Camii Müdürü ve Şeyhi Abdulrezzak el-Halebi tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi gelirse öncekilerden çok daha büyük bir coşkuyla karşılanır. Çünkü hepimiz gözlerimizle onun bu halka uzattığı yardım elini gördük.”