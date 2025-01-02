2024 yılının son gününde 42 göçmen kaçakçısı yakalandı

2024 yılının son gününde ülke genelinde düzenlediğimiz “KALKAN-37” operasyonlarında; 14’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Ayrıca; 380 bin 807 kişiye kimlik kontrolü yapıldı ve denetimlerde 764 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

81 ilde 270 adet mobil göç noktası aracı hizmet veriyor

Bakan Yerlikaya; yaptığı paylaşımda mobil göç noktaları hakkında bilgi vererek, “81 ilimizde 270 adet mobil göç noktası aracımız hizmet veriyor. Mobil göç noktasında, GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, göç uzmanlarımız ve tercüman bulunuyor. Yanında kimliği ya da pasaportu olmayan yabancının durumunu; Mobil Göç Noktası araçları vasıtasıyla hızlı ve kolay bir şekilde kontrol ediyoruz. Bu uygulamayla, bir taraftan düzensiz göçle sahada büyük bir mücadele verirken; diğer taraftan da ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıları ve turistleri rahatsız etmiyoruz” ifadelerine yer verdi.