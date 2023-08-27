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Gündem
TRT Haber 27.08.2023 06:54

Ek MTV ve yapılandırma için son gün 31 Ağustos

Motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksitinde son 5 gün. 31 Ağustos'a kadar ödemelerin yapılması gerekiyor. Ayrıca yapılandırmadan faydalanamayan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamının faizi ile ödenmesi için de son tarih 31 Ağustos.

Ek MTV ve yapılandırma için son gün 31 Ağustos

2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksiti için son gün 31 Ağustos....

Vergi , araç sahiplerinin 2023 yılında ödedikleri miktar kadar olacak. Bu yıla mahsus uygulanacak.

İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayı sonuna kadar yapılabilecek.

Depremlerden etkilenenler vergiden muaf olacak

Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobiller için yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi alınacak.

Bu vergiyi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak, muayene de yaptıramayacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen araç sahipleri ise ek motorlu taşıtlar vergisinden muaf.

Yapılandırmada son gün 31 Ağustos

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması için de son tarih 31 Ağustos...

Peşin veya ilk taksit ödeme süresini geçirenler veya eksik yatıranlar kapsamda olacak.

Vergi mükellefleri bu tutarların tamamını geç ödeme zammı ile birlikte bu ayın sonuna kadar ödeyebilecek. Bu kişililer katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanmış olacak. Ancak peşin ödeme indiriminden faydalanamayacak. 

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