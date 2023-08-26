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Gündem
AA 26.08.2023 21:38

Türk ve Amerikan uçakları ile yakın hava desteği eğitimleri icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Amerikan uçakları ile yakın hava desteği eğitimlerinin başarıyla icra edildiğini açıkladı.

Türk ve Amerikan uçakları ile yakın hava desteği eğitimleri icra edildi
[Fotoğraf: MSB]

Açıklama MSB'nin sosyal medya hesabından yapıldı.

Açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-16 uçakları, Amerikan donanmasına ait F-18 uçakları ve ileri hava kontrolörü/ileri muhabere kontrolörü (İHK/İMK) personelinin katılımı ile yakın hava desteği eğitimleri başarı ile icra edildi" bilgisi paylaşıldı.

 

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