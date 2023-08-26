Türk ve Amerikan uçakları ile yakın hava desteği eğitimleri icra edildi

Açıklama MSB'nin sosyal medya hesabından yapıldı.

Açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-16 uçakları, Amerikan donanmasına ait F-18 uçakları ve ileri hava kontrolörü/ileri muhabere kontrolörü (İHK/İMK) personelinin katılımı ile yakın hava desteği eğitimleri başarı ile icra edildi" bilgisi paylaşıldı.