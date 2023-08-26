Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Pençe-Kilit bölgesindeki şehitler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki operasyonda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk ve İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'a Allah’tan rahmet, aileleri ve tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" sözlerini kullandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki operasyonda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk ve İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun’a Allah’tan rahmet, aileleri ve tüm yakınlarına sabırlar diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun.???????? — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) August 26, 2023