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Gündem
AA 26.08.2023 19:55

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Pençe-Kilit bölgesindeki şehitler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki operasyonda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk ve İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Pençe-Kilit bölgesindeki şehitler için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki operasyonda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk ve İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'a Allah’tan rahmet, aileleri ve tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" sözlerini kullandı.


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