Açık 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.08.2023 21:44

Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY’deki cami saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii’ne yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınadı. Açıklamada, "Bu konu hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY’deki cami saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "GKRY'nin Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne günün erken saatlerinde yapılan kundaklama saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu konu hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu menfur saldırıyla GKRY'de farklı camilere karşı geçmişte de gerçekleştirilen eylemlere bir yenisinin eklendiği belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Avrupa genelinde artmakta olan İslam karşıtlığının son örneği olan bu saldırı sadece Müslümanları hedef almakla kalmamakta, aynı zamanda ortak insanlık değerlerimize yönelik tehdidin ne denli ciddi boyutlara ulaştığını bir kez daha ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan anılan saldırının gözler önüne serdiği nefret ve tahammülsüzlük, Kıbrıs Rum toplumunun bazı kesimlerinin Müslüman Kıbrıs Türkleriyle barış, huzur ve hoşgörü içinde bir arada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğuna işaret etmekte; Kıbrıs Türk tarafının iki devletli vizyonunun Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yegane gerçekçi modeli oluşturduğunun ilave bir kanıtını teşkil etmektedir."

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)
Sıradaki Haber
Türk ve Amerikan uçakları ile yakın hava desteği eğitimleri icra edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:46
Yapay su havzalarına karşı çıkan çevreciler Paris'e ulaştı
22:35
e-Reçetem sistemine 5 dil eklendi
22:21
Almanya şiddetli fırtına ve yağışa teslim oldu
22:19
SOLOTÜRK Afyonkarahisar semalarında gösteri yaptı
22:00
KKTC: Rum kesimindeki cami saldırısı Türk-İslam düşmanlığının göstergesi
21:40
Türk ve Amerikan uçakları ile yakın hava desteği eğitimleri icra edildi
Tower Bridge bakıma alındı: Havada asılı açık kalacak
Tower Bridge bakıma alındı: Havada asılı açık kalacak
FOTO FOKUS
Maltepe'de orman yangını
Maltepe'de orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ