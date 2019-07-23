Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce’de selden zarar gören köylerde yaptığı incelemenin ardından basın açıklaması yaptı.

Kurum, "7 vatandaşımızdan beşinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İkisi için arama faaliyetleri devam ettiriliyor. İnşallah o iki kardeşimize de en yakın zamanda ulaşacağız." dedi.

319 az hasarlı, 45 ağır hasarlı, 85 yıkık, 26’da istinat duvarı olmak üzere 474 binanın selden etkilendiğini ifade eden Kurum, 66 binanın da heyelan riski altında olduğunu söyledi. Kurum, "Heyelan riski altında bulunan binalarımızın boşaltılma sürecini yapmak suretiyle, vatandaşlarımızı bu binalardan taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber