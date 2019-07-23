Oktay'ın açıklamalarında satır başları şöyle:

"Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sınır ötesinden atılan roket sonucu yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Silahlı kuvvetlerimiz saldırıya karşılık vermiştir, kararlılıkla bundan sonra da çok daha şiddetli şekilde karşılık verecektir. Türkiye sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini koruma noktasında kararlılığımızı sürdüreceğiz."

"Türkiye ekonomisi güçlenmeye devam ediyor"

"Türkiye ekonomisi, ABD ile Çin arasında yaşanan belirsizlikler, Brexit belirsizliği, İran'a uygulanan finansal ve ticari yaptırımlar ile küresel ekonomideki istikrarsız toparlanmanın gölgesinde, emin adımlarla ihracatını artırmaya ve dış ticaretini güçlendirmeye devam etmektedir."

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