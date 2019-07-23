5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos Perşembe günü başlayacak.

3600 ek gösterge artışı, memurlara bayram ikramiyesi, fazla mesai, çocuk yardımı... Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde tüm bu başlıklar masada olacak. Hükümet ve memurlar 5. kez masaya oturacak.

"2020 için yüzde 10+10 zam talep ediyoruz"

Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesi Türkiye Kamu-Sen maaş zammı ile ilgili talebini açıkladı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Kamu görevlilerine ve emeklilere 2020 yılının birinci ve ikinci altı aylık dilimlerinde yüzde 10+10 ve ocak ayından itibariyle ayrıca yüzde 3 refah payı artışı uygulanmasını istiyoruz." dedi.

"Taban aylığa seyyanen 600 TL artış istiyoruz"

Memur ve memur emeklilerinin 4. Dönem Toplu Sözleşmeden kaynaklı kayıplarının söz konusu olduğunu belirten Kahveci, bu kaybın giderilmesi için yeni dönem toplu sözleşmede taban aylığa seyyanen 600 lira zam yapılmasını istediklerini söyledi.

KESK talebini açıkladı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ise kamu çalışanlarının ücretlerine 2020 için toplam yüzde 38 artış talep etti.

Görüşmelerde yetkili sendika ise Memur-Sen. Memur-sen daha önce yaptığı açıklamada "Hedef enflasyon değil gerçekleşen enflasyon dikkate alınmalı" dedi.

Memur-Sen ve Kamu-Sen taleplerini hükümete iletecek

Memur-Sen ve Kamu-Sen 24 Temmuz Çarşamba günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını ziyaret edecek, toplu sözleşmeye ilişkin taleplerini iletecek. Görüşmeler ise 1 Ağustos'ta başlayacak

Kaynak: TRT Haber