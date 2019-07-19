Düzce'de aşırı yağış beraberinde seli getirdi. 1 yıllık yağmur 24 saatte yağdı, köprüler yıkıldı, evler su altında kaldı.

Gün aydınlanınca yaşanan felaketin boyutu da daha net ortaya çıktı. Birçok noktada derelere uçmuş kamyon, otomobil ve ev parçalarının olduğu görüldü.

227 kişi kurtarıldı

Yaşanan selden 24 köy etkilendi, mahsur kalan 227 kişi kurtarıldı, köylerden tahliye edilen 135 kişi ise barınma merkezlerine alındı.

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyü selden en çok etkilenen yerlerin başında. Köyde 4'ü çocuk 7 kişi kayboldu. Kayıplardan Fatma Töngel'in cansız bedenine ulaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaraların sarılması için imkanlar seferber edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Düzce Valisi Zülkif Dağlı'dan bilgi aldı. Tüm imkanların bölge için seferber edildiğini açıkladı.

Kızılay yardımları helikopterle ulaştırdı

Türk Kızılay, Düzce'de kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle kara yoluyla ulaşım sağlanamayan bölgeye helikopterle yardım götürdü.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri, Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Dilaver köylerindeki yolların, ağaçlar ve elektrik direklerinin devrilmesi ve taşkın yüzünden kapanması üzerine Esmahanım köyüne helikopterle 500 kişilik gıda, su, battaniye ve hijyen seti ulaştırdı.

Ekipler, Düzce Arsal Anadolu Lisesi'nin pansiyonunda misafir edilen selzedelere battaniye, gıda ve sıcak yemek yardımında bulunuyor.

Bakan ve yetkililer bölgede incelemelerde bulundu

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Düzce AFAD İl Müdürlüğü Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Akçakoca ve Cumayeri ilçesinde yaşanan sel felaketi hakkında brifing aldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti milletvekilleri Ayşe Keşir, Cemil Yaman, Polat Türkmen, Recep Uncuoğlu, AFAD Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu da selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti.

Bakan Dönmez, "Doğalgaz şebekelerinde sıkıntı yok, ancak elektrik şebekelerinde özellikle kırsalda sıkıntı var. Sahada ekipler çalışmalarını başlatmış durumda. 7 civarında mobil jeneratör temin edilmek üzere, bunlardan bir tanesi Esmahanım köyüne intikal etmiş durumda." dedi.

Arama çalışmalarına yarın devam edilecek

Bölgede 6 kişiyi bulmak için yürütülen arama çalışmaları havanın kararması nedeni ile durduruldu.

Çalışmalar AFAD, Türk Kızılay, jandarma, İl Özel İdaresi, 112 Acil Servis, UMKE, gönüllü kurtarma ekipleri ve eğitimli köpeklerle karadan, helikopter ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de havadan sürdürülüyor.

Kaynak: TRT Haber, AA