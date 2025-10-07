Parçalı Bulutlu 22.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 07.10.2025 11:14

Duran: Gazze'deki tablo insanlık değerlerinin sorgulandığı bir utanç vesikasıdır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, katil İsrail'in 2 yıldır sürdürdüğü Gazze soykırımıyla ilgili olarak, "Bu tablo, sadece Filistin halkının dramı değil; uluslararası düzenin, hukuk ve insanlık değerlerinin sorgulandığı bir utanç vesikasıdır" ifadelerini kullandı.

Duran: Gazze'deki tablo insanlık değerlerinin sorgulandığı bir utanç vesikasıdır

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze soykırımında iki yıl geride kaldı. Katil İsrail, her gün Gazze'ye ölüm yağdırdı. 67 binden fazla Filistinliyi katletti. Çocukları anne-babasız, anne-babaları da evlatsız bıraktı. Filistinlileri hem bombalarla hem de silah olarak kullandığı açlıkta öldürdü.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da soykırımın yıl dönümünde paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırıların ve devamında uyguladığı soykırımın ikinci yıl dönümü. Gazze, tarihin en ağır insani felaketlerinden birine sahne oldu. Bombardımanlar, abluka ve sistematik yıkım; on binlerce sivilin, kadınların ve çocukların hayatını kaybetmesine yol açtı. Dünyanın gözleri önünde bir halk, yaşadığı topraklardan, en temel yaşam haklarından mahrum bırakıldı.

Bu tablo, sadece Filistin halkının dramı değil; uluslararası düzenin, hukuk ve insanlık değerlerinin sorgulandığı bir utanç vesikasıdır. Uluslararası toplumun sessizliği, adalet mekanizmalarının çöküşünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Gazze’de yaşananlar bir “çatışma” değil; sistematik biçimde yürütülen bir soykırım ve işgal gerçeğidir.

Türkiye, en başından bu yana bu gerçeği açık biçimde dile getirmiş, adaletin, insan onurunun ve mazlumların yanında olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hem diplomatik platformlarda hem de insani yardım alanında bu duruş kararlılıkla sürdürülmektedir. Filistinlilerin sesi duyulana, adalet tecelli edene kadar bu mücadele devam edecektir."

Katil İsrail 2 yıldır her gün Gazze'ye ölüm yağdırıyor
Katil İsrail 2 yıldır her gün Gazze'ye ölüm yağdırıyor

