Ankara merkezli 22 ilde sahte e-imza operasyonu: 92 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Bilişim Sistemlerine Hukuka Aykırı Girme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin kamu görevlilerine ait sahte kimlik belgeleriyle e-imza yetkili şirketlerine müracaat ederek sahte elektronik imza temin ettikleri belirlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik incelemelerde, bu sahte e-imzalar kullanılarak 33 kişiye sürücü belgesi, 72 kişiye de mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edildi.

Yapılan tespitlerin ardından, 1'i örgüt yöneticisi, 18'i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda, 7 Ekim 2025 tarihinde Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şu ana kadar 92 şüpheli yakalanırken, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen çok sayıda sahte belge ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.