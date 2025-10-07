Parçalı Bulutlu 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.10.2025 10:22

Bakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Gebele'de düzenlenen TDT 12. Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılarak hitapta bulundu.

Bakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu

Türk dünyasının artık bölgesel dengeleri şekillendiren asli bir aktör olması gerektiğini vurgulayan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) en büyük gücünün, üyeler arasındaki karşılıklı güven ve iş birliğinin giderek derinleşmesi olduğunu belirtti.

Fidan, bölgesel ve küresel sınamalar karşısında daha sık bir araya gelerek Türk dünyasının nerede konumlanması gerektiğini ve hangi ortak adımların atılacağını zamanlıca istişare etmeleri gerektiğine değinerek TDT 12. Zirvesi'nin ana teması olan "bölgesel barış ve güvenliğin", ortak coğrafyanın geleceği açısından en temel öncelik olduğuna işaret etti.

Kalıcı barış ve uzun vadeli istikrarın ancak teşkilat üyeleri arasındaki sürekli eşgüdüm ve ortaklığın güçlendirilmesiyle gerçekleşeceğine dikkati çeken Fidan, bu hedefe ulaşabilmenin yolunun, jeopolitik konularda uyum içinde hareket etmekten, uluslararası platformlarda eşgüdüm ve iş birliğini güçlendirmekten ve kritik konularda dünyaya tek sesle hitap edebilmekten geçtiğini kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türk dünyasında birlik vurgusu

Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 2022'de TDT'ye katılımının Türk dünyasının birliğini kuvvetlendirdiğinin altını çizerek Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı haksız izolasyonların kaldırılması ve haklarının tanınmasının, ortak sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

Müşterek coğrafyanın istikrarı için vazgeçilmez öneme sahip olan Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması için de önemli mesafe katedildiğini belirten Fidan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın 8 Ağustos'ta ABD'nin başkenti Washington'da imzaladıkları Ortak Bildiri'yi memnuniyetle karşıladıklarını yineledi.

Fidan, yakalanan ivmeyle bölgede yeni ulaştırma ve haberleşme hatlarının açılmasının, tarihi İpek Yolu güzergahının canlandırılması çabalarına katkı sağlayacağını belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gazze'de ateşkes mesajı

Gazze'de yaşanan soykırımın, herkesin vicdanını yaraladığını vurgulayan Fidan, kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların engelsiz erişimi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin desteklenmesine büyük önem atfettiklerini ifade ederek, bu doğrultuda yakalanan tarihi fırsattan istifade edilip Suriye halkının ekonomik kalkınma yolunda desteklenmesinin elzem olduğunu kaydetti.

Bakan Fidan, bu yolda, ülkenin bölünmesine dönük girişimlerin önünün alınması ve kapsayıcı bir siyasi sürecin tesis edilmesi için çabalamayı sürdüreceklerini dile getirdi.

ETİKETLER
Hakan Fidan Azerbaycan Gazze
Sıradaki Haber
Hız ihlali yapan sürücüler psikiyatri uzmanına yönlendirilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:28
5G, otonom sürüşten uzaktan ameliyata hayatı hızlandıracak
12:27
Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi başladı
12:25
2025 Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme başvuruları başladı
12:25
WSJ: Gazze'ye yönelik saldırılarının ikinci yılında İsrail, her zamankinden daha yalnız
12:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında andı
12:21
Ormanlar yapay zeka destekli 2 bin 800 fotokapanla 7/24 gözleniyor
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Filistinli sanatçıların "Hala Yaşıyorum" sergisini gezdi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Filistinli sanatçıların "Hala Yaşıyorum" sergisini gezdi
FOTO FOKUS
Depremzede çiftin 'yeniden başlama hikayesi'
Depremzede çiftin 'yeniden başlama hikayesi'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ