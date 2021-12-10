Bayram Elhaman'ı, 18 yaşındayken terör örgütü PKK dağa kaçırdı. Annesi Ayten Elhaman, oğlunu kurtarmak için 'Diyarbakır Anneleri'nin oturma eylemine katıldı.



Anne Elhaman, Down sendromlu küçük oğluyla yaz kış demeden HDP'nin önünde nöbet tutuyor.

“Elini kınalayıp askere gönderecektim”

Anne Elhaman, "3 yıldır Ömer'le buraya gelip gidiyorum. İnanın engelli çocukla çadıra gidip gelmek çok zor oluyor. Benim ilk göz ağrımı benden aldılar. Elini kınalayıp askere gönderecektim. Bizden ne istediler. HDP alıp PKK'ya teslim etmiş. Ben evladımı alacağım" diye konuştu.

Ömer de okuldan arta kalan zamanlarda annesiyle çadırda ağabeyinin yolunu gözlüyor.

"Oğlum beni duyuyorsan gel, kardeşinle bekliyoruz"

Ömer’in abisinin fotoğrafını gördüğünde elini açıp dualar ettiğini söyleyen Ayten Elhaman, oğluna seslendi:

“Abisi onu çok seviyordu. Ben bazen diyordum, bana bir şey olursa kardeşine bakar mısın? Anne, ne demek ben çok güzel bakarım diyordu. İlk kapıyı açtığında Ömer'i kucağına alıp öperdi, severdi. Bayram oğlum beni duyuyorsan gel. Bak kardeşinle beraber biz burada bekliyoruz.”

Ömer ve annesi, 4 yıldır onlardan koparılan ağabeyine kavuşacağı günü bekliyor.