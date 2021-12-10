Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. AK Parti, stokçulukla mücadeleye yönelik kanun teklifini tamamladı. Teklifin, Meclise sunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken stokçulukla ilgili de değerlendirmelerde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Stokçuluk] Bizim bunu ne yapıp edip yeniden düzenleyip bu işin cezai müeyidesinin artması lazım. Stokçuluk aslında bizim dinimizde de yeri olmayan bir konudur. Stokçuluk bir nevi spekülatif hareketler deniyor ama hırsızlıktır.https://t.co/9RLuwe45BD pic.twitter.com/3X7Q47yRZ7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2021

"Stokçular bedelini ödeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, stokçuluğa işaret ederek, "Stokçulara sesleniyorum hangi üründe olursa olsun depolarda bütün bu malları stoklayanları yakaladığımızda gereken bedeli ödeyeceklerdir. Stokçulara evelallah biz mezar edeceğiz. Stokçuluk bizim dinimizde haramdır, bunu yapamazsınız. Yapanlar varsa bunun bedelini ödeyecekler" demişti.

Cezalar ağırlaşacak

Mevcut kanunda, fahiş fiyat uygulayanlara 100 bin liraya kadar ceza kesiliyor.

Stokçuluk yaparak tüketicileri mağdur edenlere de 500 bin liraya kadar ceza veriliyor.

Yeni düzenlemede bu cezalar daha da ağırlaştırılacak.

Denetime yönelik yeni tedbirler gündeme gelebilecek.

Teklif hızla yasalaştırılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, "Tüm vatandaşlarımızı hiçbir fırsatçının insafına terk etmedik, terk etmeyeceğiz" dedi.

Stokçulukla mücadeleyi kapsayan kanun teklifi, bütçe görüşmelerinin ardından hızla Meclis gündemine getirilecek.

Teklif, yıl bitmeden yasalaştırılacak.