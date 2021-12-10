Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Ömer Güleryüz'ün anneannesi ve dedesinin Sinop Ayancık'taki evi, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde zarar görmüştü.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın ziyareti esnasında durumdan haberdar olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkililere yaşlı çift için yeni bir ev inşa edilmesi talimatını verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kısa sürede tamamlanan ev, Mustafa ve Fati Yıldız çiftine teslim edildi.

"Size yeni ev yapılacak haberini alınca çok duygulandım"

Sel sularının ev ve eşyalarına zarar verdiğini anlatan Fati Yıldız, torununun kendilerine verdiği mutlu haberle çok duygulandıklarını söyledi:

"Ömer'imden 'size yeni ev yapılacak' haberini alınca çok duygulandım. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bize yeni ev yapılsın talimatı vermiş. Valimiz, kaymakamımız aradı, çok ilgilendiler. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden geldiler, evimizin durumuna baktılar. Allah razı olsun bir sabah baktık, kapımızda üç, dört tane araba. İnsanlar başladılar çalışmaya. Çok sağ olsunlar, kısa sürede yeni evi yaparak bize teslim ettiler. Yeni evimize girince cennete girmiş gibi olduk. İçimiz ısındı, rahat ettik. Cumhurbaşkanı'mıza çok ama çok teşekkür ederiz."