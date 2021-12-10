Doğu Akdeniz’de başlayan ve Karadeniz’in farklı noktalarında devam eden Türkiye’nin doğalgaz sondaj çalışmaları yeni bulunan rezervlerle çok daha farklı bir boyuta taşınıyor. Son olarak Türkali-2 kuyusunda günlük testte 650 bin metreküple rekor seviyeye ulaşıldığının açıklanması büyük heyecana neden oldu.

Türkiye bir yandan yeni sondaj gemileri almaya devam ederken bir yandan da mevcut gemilerini en iyi şekilde kullanmayı da sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkali-1 kuyusundan Türkali-2 kuyusuna taşınan BOP ekipmanının görüntülerini paylaştı.

427 ton ağırlığında ve 5 katlı apartman büyüklüğünde

TPAO’nun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 427 ton ağırlığında ve 5 katlı apartman büyüklüğündeki BOP ekipmanının deniz tabanı seviyesinde taşındığı bilgisine yer verildi.

Bilindiği üzere BOP olarak kısaltılan 'Blowout Preventer' terimi Kuyu Kontrol Vanası olarak ifade ediliyor. BOP süreci, derin deniz sondajında deniz tabanına yerleştirilen en önemli güvenlik ekipmanı olarak kabul ediliyor.

Söz konusu taşımayla operasyon süresinin 6 gün kısaltıldığı vurgulanırken görüntülerde denizin yüzlerce metre altında Kaşif su altı robotunun da görev aldığı görüldü.

Yaklaşık 2 bin 200 metrede gerçekleşen operasyonda Kaşif’in yukarıya aktardığı görüntülerin oldukça net olduğu dikkat çekiyor.

[Kaşif serisi insansız su altı araçları sondaj çalışmalarında kritik görevler üstleniyor.]

Kaşif ile çok önemli bir eksik tamamlandı

ARMELSAN tarafından üretilen Kaşif’in bugüne kadar iki farklı versiyonu tamamlandı. Kaşif 1 ve Kaşif 2 olarak isimlendirilen araçlar Mavi Vatan’ın farklı noktalarında çok kritik görevlerde önemli roller üstlendi.

Türkiye’nin sondaj yolculuğunda yeni gemiler eklendikçe yeni seri Kaşif’lerin de görev alması bekleniyor.

Geçmişte bu operasyonları yurt dışından aldığı araçlarla sürdürmeye çalışan Türkiye hem çok daha yüksek maliyetlerle karşılaşıyor hem de çekilen görüntülerin yabancı ülkelerin merkezlerine de gönderilme riski doğuyordu.

Kritik bileşenleri Türkiye’de üretilen Kaşif sayesinde ülkemizin doğalgaz sondaj faaliyetleri sırasında denizin binlerce metre altından elde edilen tüm hassas veriler sadece ilgili kurumların kullanımına sunuluyor.