Irak’ın kuzeyinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Zap'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi. 3 askerin şehit olduğu bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, dün teröristlerin saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu.
Saldırının hemen ardından düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Devam eden operasyonlarda bölge kara araçlarıyla da ateş altına alındı. Zap'ta 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan paylaşımda, "Şehitlerimiz için hesap sormaya, kalleşçe saldırının bedelini ödetmeye devam ediyoruz. Bölgede operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor" denildi.
Şehitlerimiz için hesap sormaya, kalleşçe saldırının bedelini ödetmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 10, 2021
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK’lı teröristi daha ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi. Bölgede operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. pic.twitter.com/5WXr0W585S
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