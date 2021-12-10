Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, dün teröristlerin saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu.

Saldırının hemen ardından düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Devam eden operasyonlarda bölge kara araçlarıyla da ateş altına alındı. Zap'ta 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan paylaşımda, "Şehitlerimiz için hesap sormaya, kalleşçe saldırının bedelini ödetmeye devam ediyoruz. Bölgede operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor" denildi.