Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 15:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu. Hava harekatı ile 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, teröristlerin saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgede tespit edilen hedeflere yönelik hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Bölgede ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'nin açıklamasında bölgede operasyonların sürdüğüne dikkat çekildi ve "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! 3 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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