Teröristler Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası stadyumun çevresinde görevli

çevik kuvvet polislerini hedef aldı.

10 Aralık 2016 akşamı, Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu ile Maçka Parkı yakınlarında iki patlama meydana geldi.

İlk patlama Beşiktaş-Bursaspor maçının hemen ardından stadyumun yakınında oldu. İkinci saldırı ise saniyeler sonra Maçka Parkı yakınında oldu. Canlı bombayı fark eden polisler durdurmak için harekete geçti. O anda terörist üzerindeki bombayı patlattı.

Saldırılarda 40'ı emniyet mensubu 47 kişi şehit oldu. 242 kişi de yaralandı.

Hedef çevik kuvvet polisleriydi

Saldırı planında öncelikli hedefi stadyumun güvenliğinden sorumlu çevik kuvvet polisleriydi. Bomba yüklü araç stada yakın bir yere park edildi.

Saldırının ardından milli yas ilan edildi

Saldırının üzerinden 5 yıl geçti. O gün yaşananlar hafızalardan silinmedi. Şehit olanların anısını yaşatmak için şehitler anıtı inşa edildi. Ay ve yıldızı simgeleyen anıtta her yıl çeşitli anma programları düzenleniyor. Karanfiller bırakılıyor.

Saldırıyla ilgili soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Saldırılarda kullanılan patlayıcıları İstanbul'a getiren terörist, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakalandı.

Terör saldırısıyla ilişkisi olan 18 şüpheli de gözaltına alındı. Teröristler ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırıldı.