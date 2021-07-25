Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize ve Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan alanlarını helikopterle havadan inceledi.

Pakdemirli, daha sonra Arhavi ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

Ana amacın yaraların sarılması olduğunu ifade eden Pakdemirli, bu doğrultuda çalışmaların hızla sürdüğünü, gece saat 1 itibarıyla da Arhavi ilçesinin yüzde 70'ine içme suyu verilecek şekilde DSİ'nin gerekli tahkimatları yaparak İlbank yetkililerine teslim ettiğini ve ilçeye su verilmeye başlandığını söyledi.

Pakdemirli, hem Rize hem de Artvin'de özellikle tarım alanları ve kapalı köy yollarıyla alakalı genel olarak hasar tespitleri ve üst havzalarda bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra da yapmaları gereken çalışmalarla ilgili havadan bazı incelemelerde bulunduklarını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

"Bölgede 700 milyon liraya varan bir yatırım seferberliği başlatacağız"

Pakdemirli, her afetin bir ders olduğuna ve yeni yeni dersler çıkartılması gerektiğine işaret ederek, derelerde uygulayacakları yönteme ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Çok basit şekilde 'sel tırmığı' diye ifade edebileceğim, aynı tırmığın ucunun tuttuğu gibi derede akan çeri çöpü tutabilecek sistemler geliştirebileceğimize dair genel bir, sabahki toplantımızda, kanaat elde edindik. Bunu çok hızlı bir şekilde sahada uygulamaya alıyor olacağız. Bugüne kadar almış olduğumuz tedbirlerin ötesinde bölgede aşağı yukarı 700 milyon liraya varan bir yatırım seferberliği daha başlatıyor olacağız. Dünle bugün arasında büyük fark var, yani aşağı yukarı 15-20 yıl öncesinde bir tane afatla uğraşırken, bugün üç afatla uğraşıyoruz yani Türkiye çapında meteorolojik olaylar 2002'de 300 civarındayken bugün 984 afatla uğraşmak durumundayız."

[Fotoğraf: AA]

Salı günü bölgede yağış bekleniyor

Pakdemirli, salı günü bölgede yağış beklendiğine dikkati çekerek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Trabzon'dan Hopa'ya kadar bölgede 75 ila 150 kilogram yağış beklendiğine dikkati çeken Pakdemirli, "Bu yağış belki geçen hafta almış olduğumuz yağışların bir miktar altında olabilir ama toprağın doygun olduğunu ve geçirgen olduğunu unutmayalım. Bundan dolayı bu yağışların da sel getirebileceğini, salı gününden itibaren başta bölge halkı olmak üzere çok dikkatli olmamız gerektiğini de tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.

400 iş makinesi ve 800 personel sahada

Pakdemirli, bölgede tüm kamu kurumlarının çalıştığını, Tarım ve Orman Bakanlığına ait de 400 iş makinesi ve 800 personelin sahada bulunduğunu aktardı.

Sahada en çok karşılaştığı sorulardan birinin tarımla ilgili hasar tespit çalışmalarına ilişkin olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Salı günü itibariyle de tarımsal üretimle ilgili hasar tespitlerini, başta çaylıklarla ilgili hasar tespitlerimizi de tamamlamış olacağız" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Salı günü beklenen yağış için ekipler teyakkuzda

"Salı günü beklenen yağışa yönelik önlem alındı mı" yönündeki soruya ise Bakan Pakdemirli, "Toprak doygun olduğu için yağmur eskisi kadar şiddetle yağmasa dahi yine sele sebebiyet verebilir. O yüzden tüm vatandaşlarımızın salı günü müteyakkızda olması son derece önemli" yanıtını verdi.

Pakdemirli, DSİ, AFAD ve diğer tüm kamu kurumlarının bu konuda son derece bilgili olduklarını, dünden itibaren bunun da hazırlıklarına başladıklarını sözlerine ekledi.