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Gündem
AA 23.03.2025 19:04

DMM, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atandı" iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atandı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atandı" iddialarını yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atandı" iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığının altı çizilen açıklamada, İstanbul Büyükşehir ve Beylikdüzü Belediye Başkanlarının tutuklu olmaları nedeniyle geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna bağlı olarak İstanbul Valiliği, 26 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul ve Beylikdüzü belediye meclislerinde Belediye Başkanı vekilinin seçileceğini duyurmuştur. Dolayısıyla, ilgili belediyelere kayyım atanması söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İletişim Başkanlığı Dezenformasyon
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