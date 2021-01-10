Şehit asker Mehmet Çelik için Diyarbakır'daki 7'nci Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan jandama uzman çavuş Mehmet Çelik için Diyarbakır'da tören düzenlendi.https://t.co/B6UBolvl3B pic.twitter.com/MTVfNjWhjQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 10, 2021

Şehidin naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildi.

Malatya Şehir Mezarlığı'na götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu.

İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ve çok sayıda kişi katıldı.

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Lice ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

2017 yılında göreve başlayan Şehit Mehmet Çelik, 24 yaşındaydı.