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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş gazileri andı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş gazileri andı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş din, vatan, mukaddesat, hak ve hakikat uğruna sarsılmaz bir inançla şehadeti arzulayarak canlarından vazgeçmeyi göze alan ve gazilik payesi ile şereflenen tüm gazileri minnet, şükran ve hürmetle andığını belirtti.

Ali Erbaş açıklamasında, "Fedakarlık ve kahramanlığın yaşayan destanı, vatanseverliğin onurlu sembolü olan gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu bir ömür, ebediyete intikal edenlere ve bütün aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: gaziler günü, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
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