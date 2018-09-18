CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'dan Gaziler GÃ¼nÃ¼ mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 19 EyluÌˆl Gaziler GuÌˆnuÌˆ dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, aziz TÃ¼rk milletinin tarihi boyunca sÌ§ehit ve gazilerin acÌ§tÄ±gÌ†Ä± yolda ilerleyerek cogÌ†rafyalar fethettiÄŸini, devletler kurduÄŸunu, en zor sÌ§artlar altÄ±nda vatanÄ±na, bayragÌ†Ä±na ve istikbaline sahip cÌ§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gazilerin, fedakarlÄ±klarÄ±yla nice sÌ§anlÄ± zafer ve kahramanlÄ±klarla dolu bir gecÌ§misÌ§ armagÌ†an ettiÄŸini vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± ifade etti:

"Ay yÄ±ldÄ±zlÄ± al bayragÌ†Ä±mÄ±z, onlarÄ±n cesaretleri sayesinde vatanÄ±mÄ±zÄ±n semalarÄ±nda gururla dalgalanmakta, ezanÄ±mÄ±z besÌ§ vakit minarelerimizden oÌˆzguÌˆrce okunmaktadÄ±r. Milletimiz, atalarÄ±mÄ±zdan miras kalan kadim gaza anlayÄ±sÌ§Ä±yla buguÌˆn de istiklaline ve istikbaline yoÌˆnelen tuÌˆm tehditlere karsÌ§Ä± koymaktadÄ±r. Askerlerimizin, polisimizin ve guÌˆvenlik korucularÄ±mÄ±zÄ±n teroÌˆrle kahramanca muÌˆcadeleleri ve tuÌˆm fertleriyle milletimizin 15 Temmuz’daki direnisÌ§i bunun en guÌˆzel oÌˆrnegÌ†idir. Bu millet gazi millettir. Bu milletin bir ferdi olmak hepimiz icÌ§in buÌˆyuÌˆk bir gurur kaynagÌ†Ä±dÄ±r. Bu duÌˆsÌ§uÌˆncelerle bu topraklarÄ± bizlere vatan kÄ±lan, buguÌˆnuÌˆmuÌˆzuÌˆ kendilerine borcÌ§lu oldugÌ†umuz tuÌˆm kahramanlarÄ± rahmetle yad ediyor, 'Allah onlardan razÄ± olsun' diyorum.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’e Ä°stiklal mÃ¼cadelesindeki Ã¶nderliÄŸinden dolayÄ± 'MÃ¼ÅŸir ve Gazi' unvanÄ± veriliÅŸinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ ve Gaziler GÃ¼nÃ¼’nÃ¼ en kalbi duygularÄ±mla tebrik ediyor, tÃ¼m gazilerimize minnet ve ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyorum."

Kaynak: AA