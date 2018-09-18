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Dijital Dönüşüm Merkezleri geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayiciler için Dijital Dönüşüm Merkezleri kuracaklarını, Ankara ve Bursa'da model fabrikalarını kasımda hizmete açacaklarını söyledi.

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Dijital Dönüşüm Merkezleri geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜSİAD'ın Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri etkinliğine katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, "Gelir dağılımı, finansmana erişim, beşeri ve sosyal kalkınmada çok iyi seviyelere geldik. 2023 yılında, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istiyoruz. Bunun için bir paradigma değişimine ihtiyaç var" dedi.

2023 yılında, dünyanın en büyük ekonomisi arasına girmek istediklerini ifade eden Varank, bunun için bir aradigma değişimine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Dijital Dönüşüm Merkezleri geliyor

Dijital Dönüşüm Merkezleri'yle ilgili bilgi veren Varank, şöyle konuştu:

"Sanayicilerimiz için Dijital Dönüşüm Merkezleri kuruyoruz. Ankara ve Bursa'da model fabrikalarımızı kasım ayında hizmete açıyoruz. İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri model fabrika projelerinin de planlaması yapıldı ve fon kaynakları bulundu."

Kaynak: AA

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