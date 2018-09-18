  • 18 EYLÜL 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.343
    EURO 7.409
  • BIST 95177.39
    ALTIN 244.12
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TSK hazırladığı kliple Kore şehit ve gazilerini andı

TSK hazırladığı kliple Kore şehit ve gazilerini andı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kore Savaşı'na asker gönderilmesinin yıl dönümünde, şehit ve gazileri hazırladığı kliple andı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kore Savaşı’na asker gönderilmesinin 68. yılı dolayısıyla yayımladığı video ile Kore Savaşı şehitlerini ve ebediyete ulaşmış gazileri andı.

TSK'nın hazırladığı videoda, asker sevkiyatına dair görseller ve dönemin şartlarıyla ilgili bilgilendirmeler yer aldı.

Görüntülerde, cepheye gitmeye hazırlanan Türk birliklerinin yanı sıra, İskenderun'a gitmek üzere Ankara'dan trene binen askerler ile 1'inci Türk Tugayı birliklerinin trenle hareketi ve Kore'ye gidecek askerlerin İskenderun Limanı'na yürüyüşü var.

892 Türk askeri şehit olmuştu

Videoda, Türk Tugayı'nın Kore'ye varışına ait görüntülere de yer verildi.

Savaş nedeniyle 41 subay, 25 astsubay, 826 er ve erbaş olmak üzere 892 Türk askerinin şehit olduğunun aktarıldığı videoda, "Kore halkı ile kan kardeşliğimizin sebebi kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz" denildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: gazi, Türk Silahlı Kuvvetleri, tsk, kore savaşı, şehit
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER