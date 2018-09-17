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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız büyük bir insani krizi önleyecek diplomatik bir girişime imza attı." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından İdlib açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptıkları görüşmeler neticesinde, İdlib gerginliğin azaltılması bölgesindeki durumun istikrarlaştırılmasına ilişkin mutabakat zaptının imzalanmasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız büyük bir insani krizi önleyecek diplomatik bir girişime imza attı." ifadesini kullandı.


 

Kalın, Twitter hesabından, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'e yönelik imzalanan mutabakat zaptına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bugün yapılan anlaşmaya göre; Muhalifler bulundukları yerde kalmaya devam edecek. Rusya ve Türkiye koordineli devriye gezecek. Rusya, İdlib bölgesine saldırılmaması için tedbir alacak. değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber

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