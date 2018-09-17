Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İhracata dayalı büyüme hedefimiz var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dolmabahçe Ofisi'nde İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bahçıvan, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a yeni görevinde başarılar diledi.

Sanayiciler olarak ülke ekonomisine katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Bahçıvan, son aylarda kaybedilen finansal istikrarı tekrar yakalamayı arzuladıklarını, bunun yakalanacağından emin olduklarını söyledi.

"Yerlileşme ve millileşme modeli"

Bahçıvan, piyasalarda finansman kaynağı sıkıntısı yaşandığını belirterek, "Cari açığa olumlu katkı sağlayan ve ülkemizin rekabet gücünü artıracak alanlara kaynak ayırma konusuna ağırlık verilmesini istiyoruz. Kalkınma Bankasının yeninden canlandırılması ile finansmanda yerlileşme ve millileşme modeli heyecan yarattı. Eximbank'a finansman konusunda önemli görev düşüyor. Kredi Garanti Fonu (KGF) geçen sene önemli bir rol üstlendi. KGF, bu dönemde rolünü sanayiye dönük bir vizyonla devam ettirmeli. Kredilere karşı gösterilen teminatlar konusunda KGF'nin inovatif bir yaklaşımı var." diye konuştu.

Bahçıvan, birikmiş KDV yükünün finansal enstrüman olarak kullanılması gerektiğini ifade etti.

Mevduata uygulanan faizin iki katını krediye uygulayan çevrelerin konjonktürden yararlandığını anlatan Bahçıvan, bu tarz davranışların milli davaya uymadığını dile getirdi.

Bahçıvan, şu anda sermayenin çok kıymetli olduğunu ve atıl sermayenin piyasaya kazandırılması konusunda teşvik uygulanması gerektiğini aktardı.

Meslek liseleri

Kamu hizmetlerinden yararlanmada performansa dayalı derecelendirme sisteminin uygulanması ve bu sistemle firmalara öncelik sağlanması gerektiğine dikkati çeken Bahçıvan, "Sanayi 4.0 hamlesini destekliyoruz. Bu kapsamda meslek liseleri olmazsa olmazımız. Bu noktada eğitimcilerin niteliklerinin artırılması önemli. İş gücü sektörüyle ilgili olarak da sosyal yardımların iş gücüne katılımını engelleyecek şekilde olmaması ve kıdem tazminatı konusunda reformun yapılması önemli." şeklinde konuştu.

Bahçıvan, organize sanayi bölgelerinde yer ve bina tahsisinin kamu tarafından kiralama şeklinde yapılabileceğini, böylelikle elde edilecek gelirin oluşturulacak bir fon aracılığıyla ekonomiye kazandırılabileceği ve sanayicinin de bina ve arsaya vereceği parayı sermaye artırımında kullanabileceğini dile getirdi.

Gümrük Birliği revizyonu müzakerelerinde özel sektörün de yer almasının faydalı olacağı önerisinde bulunan Bahçıvan, genel sorunların çözümü konusunda orta vadeli planı umutla beklediklerini vurguladı.

"Mağduriyet yaşanmasına izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, dile getirilen konuların üzerinde çalışıldığını söyledi.

"Verimlilik odaklı, ihracata dayalı büyüme hedefimiz var. Sanayinin tüm alanları da bu hedefin içinde." diyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son aylardaki finansal dalgalanma Cumhurbaşkanımızın da değindiği bir konu. Finans sektörünün açıkladığı kar rakamları ile söylemleri örtüşmüyor. Bundan en fazla acı çeken reel sektör. Katma değeri yüksek üretimle orta gelir tuzağından çıkmak istiyoruz. Kamu olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Savunma sanayisi bunun en güzel örneği. Diğer sektörlerde de aynı başarının gelmesini amaçlıyoruz. Stratejik yaklaşımımız ara mallarını millileştirme yönünde. Bu anlamda teşvik uygulamamızı revize ettik. Ekonomik hedefimiz doğrultusunda yatırım yapmak durumundayız. Bu konuda da ortak bir paydada buluşacağız."

Oktay, derecelendirme bazlı performans sisteminin uygulanmasında öncülüğü özel kesim ve meslek odalarının yapması gerektiğini, oluşturulacak objektif kriterlerle rekabeti artıracaklarını, kamunun da bu uygulamaya gereken desteği vereceğini dile getirdi.

Bir sene içinde kamu hizmetlerinin tamamının e-Devlet üzerinden verilmesi yönündeki çalışmayı tamamlayacaklarını anımsatan Oktay, belgeye değil, bilgiye dayalı bir sistem oluşturduklarını, çalışma bitince bütün dijital dönüşümü bu yapının üzerine oturtacaklarını, sistemle şirketlere de kolaylık sağlayacaklarını anlattı.

Döviz kullanımı

Fuat Oktay, sözleşmelerin Türk lirasıyla yapılması yönündeki karara ilişkin de "Cumhurbaşkanımız 'İhracat ve ithalat gibi dışarıyla işi olmayan hiç kimsenin dövizle yolu kesişmemelidir' dedi. Bu yönde gerekli adımlar atılıyor. Bundan kurtulmamız lazım. Döviz gelirleri Türk lirası ile hesaplanırken giderler de aynı şekilde Türk lirasıyla hesaplanmalı. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Mağduriyetlerin yaşanmasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA