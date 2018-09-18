Dev kargo şirketlerinin gözü İstanbul Yeni Havalimanı'nda

Türkiye’nin dünyaya açılan vitrini olacak İstanbul Yeni Havalimanı, açılış için gün sayıyor.

29 Ekim'de hizmete açılması planlanan ve bittiğinde dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı, dünya kamuoyunda ses getiren bir proje oldu.

Sadece İstanbul hava sahasını değil, Avrupa hava sahasını da etkileyecek bir proje olan İstanbul Yeni Havalimanı, Avrupa'da da yakından takip ediliyor.

Dünyanın en büyük kargo şirketleri de İstanbul Yeni Havalimanı’nda yer almak için başvuruda bulunmaya başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, UPS, DHL, FedEx gibi dünyanın önde gelen kargo şirketlerinin yer kiralamak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Turhan, "Hava kargo taşımacılığı her geçen gün gelişirken, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de hizmete girmesiyle kent, havacılıkta yolcu trafiğinin yanı sıra kargo taşımacılığının da merkezi olacak.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA