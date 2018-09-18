Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye eğitim-öğretim alanında sıçrama yapacak konuma ulaşmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabataş Lisesinde düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Yeni eğitim öğretim yılı ülkemizin daha büyük atılımlara imza atmasına vesile olacak"

Bu eğitim öğretim sezonunda tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Şehit olan, afetlerde, kazalarda şehit olmuş öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. İnşallah 2018-2019 eğitim öğretim yılı, yeni bir doğuşun, şahlanışın arefesinde bulunan ülkemizin daha büyük atılımlara imza atmasına vesile olacaktır. Her eğitim öğretim dönemi olduğu gibi bu yılı da yeni bir başlangıç olarak görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2018-2019 eğitim öğretim yılı, yeni bir doğuşun ve şahlanışın arefesinde bulunan ülkemizin daha büyük atılımlara imza atmasına vesile olacaktır.https://t.co/3GLrlEAQLM pic.twitter.com/V3Zxob6yDJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Eylül 2018

Türkiye'nin geleceğine damga vuracak isimler okullarımızın sıralarından çıkacaktır. Yeni ve büyük Türkiye'nin mimarları bu salondan ve bu sınıflardan, bu okullardan yetişecektir.

"Eski eğitim öğretim mantalitesini bir daha geri gelmemek üzere rafa kaldırdık"

İktidara geldiğimiz günden beri eğitim öğretim konusuna büyük önem veriyoruz. 2002'de göreve geldiğimizde ülkemizi 4 sütun üzerine yükseltmeyi eğitim, sağlık, adalet, emniyet olarak ifade ettik. Eğitim meselesinde asla 'böyle gelmiş böyle gider' anlayışına kapılmadık. Eski eğitim öğretim mantalitesini bir daha geri gelmemek üzere rafa kaldırdık. Sistemi çok daha sorgulayıcı bir yapıya kavuşturduk.

"Eğitimde millileşmeye en güçlü tepkiyi eğitimi ideoloji olarak görenler gösterdi"

Eğitim öğretimin millileşmesine karşı en güçlü tepkiyi eğitimi ideoloji olarak görenler gösterdi. Biz bunlara aldırmadan kararlılıkla yolumuza yürüyoruz. Hiçbir başarıya zahmetsiz ulaşılmaz. Meseleye at gözlüğüyle bakan çevrelere pirim vermeden reformlarımıza devam ettik. Verdiğimiz sözlerin neredeyse tamamını yerine getirdik.

"Öğretmen sayısını 920 binin üzerine çıkardık"

Biz göreve gelmeden önce Türkiye'de öğretmen sayısı 526 bindi. Geçtiğimiz 16 yılda yeni atamalarla bu rakamı 920 binin üzerine çıkardık. Vasıflı öğretmen olmadan vasıflı öğrenci yetiştiremezsiniz.

81 ilde 16 yılda 288 bin adet yeni derslik inşa ederek 575 binin üzerine çıkardık. Okullarımıza 2 bin 84 elektronik kütüphane kazandırdık.

"Katsayı problemini kaldırarak çocuklarımızı ayrımcılıktan kurtardık"

Üniversiteye girişte katsayı engelini kaldırarak çocuklarımızın ayrımcılığa kalmasının önüne geçtik. İmam hatip okullarının sayılarını milletimizin taleplerine göre arttırdık.

Eşimle birlikte Şanlıurfa'da başlattığımız süreç devam ediyor. Hiçbir evladımızın maddi imkansızlık sebebiyle okuldan geri kalmamasını sağlamaya çalışıyoruz.

"Provoke etmek isteyenlere rağmen bu yıl da kitapları sıralara yetiştirdik"

Kırtasiyeci dükkanlarında 1 hafta sırada beklerdik kitaplarımızı alabilmek için. Kitap gelmiyordu, defter, kalem gelmiyordu. Biz bunu aşacağız dedik. Sıraların üzerine devlet olarak kitapları koyacağız dedik. Bunu da en kalitelisinden yapacağız dedik. Birinci hamur kağıttan kitapları hazırlayıp masanın üstüne koyacağız dedik. Bu sene birileri provoke etmek istedi, dediler ki 'basmıyoruz'. Bu defa Milli Eğitim Bakanlığımız sağolsun seferberlik ilan etti ve yine bu yıl, sıralara bu kitapları yetiştirdik.

"Türkiye eğitim-öğretim alanında sıçrama yapacak konuma ulaşmıştır"

Son 16 yılda altyapı konusunda atılan adımlar meyvelerini vermeye başlamıştır. Türkiye ilim noktasında yokluklar ülkesi olmayacak. Bugün itibarıyla Türkiye eğitim öğretim alanında artık sıçrama yapacak konuma ulaşmıştır.

"Çocuklarımızı belli kalıplara formatlamak yerine araştırmaya yönlendirmeliyiz"

Daha farklı projeleri gündemimize almamız gerekiyor. Çocuklarımızı belli kalıplara formatlamak yerine araştırma duygusunu ön plana çıkarmalıyız.

Bugün sınıflarımızda temel sorun dikkat ve konsantrasyon eksikliğidir. Çok ciddi bir uluslararası kuşatma altındayız. Mesleki eğitimle iş hayatını birleştirecek projelere ivme kazandırmamız gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün sınıflarımızda temel sorun dikkat ve konsantrasyon eksikliğidir. Zira çok ciddi bir uluslararası kuşatma altındayız.https://t.co/3GLrlEAQLM pic.twitter.com/8PS6NTZYpL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Eylül 2018

Okulunuz bitse de algılarınızı açık tuttuğunuz sürece hayat mektebinde her gün yeni şeyler öğrenmeye devam edeceksiniz. Oku, düşün, uygula, neticelendir.

Kaynak: TRT Haber