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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Gaziler Günü" paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Günü'nü kutladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlundan &quot;Gaziler Günü&quot; paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla paylaşım yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Atatürk'e 'Gazi' unvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, tüm gazilerimize duyduğumuz minnet ve saygıyı bir kez daha dile getirmek istiyorum. Devletin kaynakları, lüks harcamalar için değil, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın huzuru için seferber edilmelidir" ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA

Etiketler: gaziler günü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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