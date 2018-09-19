CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Gaziler Günü" paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla paylaşım yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Atatürk'e 'Gazi' unvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, tüm gazilerimize duyduğumuz minnet ve saygıyı bir kez daha dile getirmek istiyorum. Devletin kaynakları, lüks harcamalar için değil, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın huzuru için seferber edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Atatürk'e 'Gazi' unvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilmesinin yıl dönümünde, tüm gazilerimize duyduğumuz minnet ve saygıyı bir kez daha dile getirmek istiyorum. Devletin kaynakları; lüks harcamalar için değil, gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın huzuru için seferber edilmelidir. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 19 Eylül 2018

Kaynak: AA