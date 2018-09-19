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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Gaziler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gazi olma şerefine ulaşan, şehitlik mertebesine erişemediği için hayıflanan kahraman gazilerle gurur duyduklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaydan Gaziler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.


Fuat Oktay, gazilerin dün Çanakkale, Sakarya'da, bugün yurt içi ve dışında terörle mücadelede, 15 Temmuz'da aziz vatanın her bir karış toprağında gövdesini siper ederek vatan ve bayrak müdafaasının önemini tüm dünyaya kararlılıkla gösterdiğini belirtti.


"Gazi olma şerefine ulaşan, şehitlik mertebesine erişemediği için hayıflanan kahraman gazilerimizle gurur duyuyoruz. Ülkemiz ve milletimiz gazilerimizin bu ruhuyla sonsuza dek payidar kalacaktır" ifadelerini kullanan Oktay, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Sultan Alparslan'dan, Fatih Sultan Mehmet'e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne vefat eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Vatan size minnettardır."


Kaynak: AA

Etiketler: gaziler günü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
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