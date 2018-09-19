Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Gaziler tarihin onur nişaneleridir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gaziler günü dolayısıyal sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sözcü Kalın, gazilerin vatan, istiklal ve istikbal için canını ortaya koyan tarihin onur nişaneleri olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın paylaşımında, "Ertuğrul’dan Fatih Sultan Mehmed’e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten bugüne kadar ahirete irtihal eden ve hayatta olan tüm gazilerimizi rahmetle, saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Vatan, istiklal ve istikbal için canını ortaya koyan gazilerimiz, tarihimizin onur nişaneleridir. Ertuğrul’dan Fatih Sultan Mehmed’e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten bugüne kadar ahirete irtihal eden ve hayatta olan tüm gazilerimizi rahmetle, saygıyla anıyorum. #GazilerGünü — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 19 Eylül 2018

Kaynak: TRT Haber