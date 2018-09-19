  • 19 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.348
    EURO 7.435
  • BIST 95753.56
    ALTIN 245.84
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Gaziler tarihin onur nişaneleridir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Gaziler tarihin onur nişaneleridir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazilerin vatan, istiklal ve istikbal için canını ortaya koyan tarihin onur nişaneleri olduğunu söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Gaziler tarihin onur nişaneleridir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gaziler günü dolayısıyal sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sözcü Kalın, gazilerin vatan, istiklal ve istikbal için canını ortaya koyan tarihin onur nişaneleri olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın paylaşımında, "Ertuğrul’dan Fatih Sultan Mehmed’e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten bugüne kadar ahirete irtihal eden ve hayatta olan tüm gazilerimizi rahmetle, saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: gaziler günü, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER