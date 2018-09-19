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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi. 

Harekatta üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi. 


 

Kaynak: TRT Haber

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