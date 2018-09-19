Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerine 19 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/KLb8uV41n0 — TSK (@TSKGnkur) 19 Eylül 2018

Kaynak: TRT Haber