TEKNOFEST havacılık şöleni başlıyor

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul, dünyanın en hızlıları arasında gösterilen araçların yarışacağı etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Yarın başlayacak olan festivale, 518 takım ve 2 bine yakın öğrenci katılacak.

TRT Haber'de Fuat Kozluklu'nun sunduğu özel yayına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, festivalin, Türkiye'nin teknolojide geldiği noktayı ortaya koyacağını vurguladı:

"Türkiye'nin iddiasını, heyecanını, umudunu, geleceğe dair hedeflerini aslında bütün katılımcılarla paylaşacağımız bir atmosfer, bir iklim oluşturuyoruz."

"Millilik oranını yüzde 20'lerden 65'lere çıkarttık"

Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi de son yıllarda Türkiye'nin savunma sanayiinde millilik oranını önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Tüfekçi, savunma sanayisinin 2000'lerin başında, 90'ların sonunda tamamen dışırayı bağımlı bir yapıda olduğunu söyleyerek, "Millilik oranımız yüzde 20'lerdeyken bugün bu artık ortalamada yüzde 65'lerde. Bazı sistemlerde ise yüzde 95 bir millilikten bahsediyoruz." dedi.

"Ekosistemi kurabilmemiz için bu tarz organizasyonlar önemli"

Festivalin mimarlarından T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Bayraktar ise, festivalin katma değeri yüksek ürünler üretmede farkındalık yaratacağının altını çizdi:

"Bizim milli teknoloji hamlesi dediğimiz ülkemizin geleceği için, ülkemizde katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, savunma alanında olsun stratejik alanda bağımsız kılacak teknolojilerin geliştirilmesi, bu tarz organizasyonlardan, bu tarz programlardan, bizim bu ekosistemi başarıyla kurabilmemizden geçiyor."

Teknofest, 20-23 Eylül günleri arasında, İstanbul yeni havalimanında yapılacak.

Kaynak: TRT Haber