Bakan Soylu gazilerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti

Gazilerin de aralarında bulunduğu heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gitti.

İçişleri Bakanı Soylu'nun çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Soylu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak yazdıklarını okudu.

"'Gaza ruhu', ülkemizin her ferdinin kalbinde halen dimdik ayaktadır"

Soylu, deftere şunları yazdı:

"Millete hizmet yolunda ulaştığınız mertebeler içinde belki de en çok değer verdiğiniz ve milletin gönlünde ayrı bir yere sahip olan 'Gazi' unvanınızın yıldönümü münasebetiyle huzurlarınızda bulunuyoruz. Aziz milletimiz, yeryüzünde var olduğu ilk günden bugüne kadar, gözünü kırpmadan vatan müdafaasına koşan, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' diyerek her tehlikeye göğsünü siper eden tertemiz evlatlar yetiştirmiştir. Sadece ordularıyla işgale yeltenen yabancılara karşı değil, 21'inci yüzyılın insanlık adına utanç kaynağı olarak gördüğümüz terör örgütlerine, bir gece ansızın devleti ele geçirmeye yeltenen içimizdeki hainlere, ülkenin huzur ve güven ortamını bozmaya yeltenen bütün karanlık ruhlara karşı mazimizden getirdiğimiz 'gaza ruhu', ülkemizin her ferdinin kalbinde halen dimdik ayaktadır. Yaşadıklarımız göstermektedir ki bizleri tarih boyunca var eden bu yüksek ruh, gelecekte de var olacak, aziz milletimizin evlatları, gaziliğin gururunu gelecekte de yaşamaya devam edecektir."

Daha sonra Anıtkabir'i ziyaret eden öğrencilerle bir araya gelen ve ileride hangi mesleği yapacaklarını soran Soylu, bir süre sohbet ettiği öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA, İHA