Az Bulutlu 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 29.03.2025 12:31

Dışişleri: İsrail, bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit olduğunu bir kez daha göstermiştir

Türkiye, katil İsrail'in, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınayarak "İsrail’in uluslararası hukuka itibar etmediğini ve bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit olmayı sürdürdüğünü bir kez daha göstermiştir" sözleriyle tepki gösterdi.

Dışişleri: İsrail, bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit olduğunu bir kez daha göstermiştir

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan’a gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Lübnan halkına olan desteğimizi yineliyoruz. Bu saldırılar, İsrail’in uluslararası hukuka itibar etmediğini ve bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit olmayı sürdürdüğünü bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum, İsrail’in bölgede kalıcı bir çatışma ortamı yaratma çabalarına karşı birlik içinde hareket etmelidir."

Ülkenin kuzeyine roketler fırlatıldığını öne sürerek Lübnan'ın güneyini bir dizi hava saldırısıyla hedef alan İsrail ordusu, 4 ay sonra ilk kez dün başkent Beyrut'u da hedef almıştı.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman olmuştu.

Katil İsrail ordusu, Gazze ve Lübnan'da 40'tan fazla hedefe hava saldırısı düzenledi
Katil İsrail ordusu, Gazze ve Lübnan'da 40'tan fazla hedefe hava saldırısı düzenledi

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Çocukları "tesettürlü mayo" ile havuza almayan siteye üst sınırdan ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:05
Ankara-Şam uçuşları başlıyor
13:05
Kargo şirketlerinden bayram için ek personel ve araç takviyesi
13:04
Polis ve jandarma yolcu gibi otobüslere binip şoförleri denetleyecek
12:54
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 277'ye yükseldi
12:36
Geçen yıl en fazla hasar ödemesi kurutmalık üzüme yapıldı
12:21
HAVELSAN'ın ADVENT Savaş Yönetim Sistemi Şili yolunda
Diyarbakır'da depremzedeler yeni köy tipi konutlarında ilk bayramı karşılayacak
Diyarbakır'da depremzedeler yeni köy tipi konutlarında ilk bayramı karşılayacak
FOTO FOKUS
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Sa’d b. Ebu Vakkas
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Sa’d b. Ebu Vakkas
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ