Dışişleri: İsrail, bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit olduğunu bir kez daha göstermiştir

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan’a gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Lübnan halkına olan desteğimizi yineliyoruz. Bu saldırılar, İsrail’in uluslararası hukuka itibar etmediğini ve bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit olmayı sürdürdüğünü bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum, İsrail’in bölgede kalıcı bir çatışma ortamı yaratma çabalarına karşı birlik içinde hareket etmelidir."

Ülkenin kuzeyine roketler fırlatıldığını öne sürerek Lübnan'ın güneyini bir dizi hava saldırısıyla hedef alan İsrail ordusu, 4 ay sonra ilk kez dün başkent Beyrut'u da hedef almıştı.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman olmuştu.