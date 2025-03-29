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Gündem
AA 29.03.2025 11:28

Bakan Göktaş, ABD'de gözaltına alınan Öztürk'ün babasıyla görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD'de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün babası Levent Öztürk ile telefonda görüştü.

Bakan Göktaş, ABD'de gözaltına alınan Öztürk'ün babasıyla görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi gören ve 25 Mart'ta iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı sırada Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün babası Levent Öztürk'ü aradı.

Bakan Göktaş, görüşmede, Rümeysa Öztürk'ün Filistin'deki soykırıma karşı sesini yükselttiği için gözaltına alındığını belirtti.

Öztürk'ün eğitim hakkı ve özgürlüğünün keyfi olarak kısıtlanmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Göktaş, Türkiye'nin, konunun yakından takipçisi olduğunu aktardı.

Levent Öztürk ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD'li Kongre üyeleri, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına tepki gösterdi
ABD'li Kongre üyeleri, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına tepki gösterdi

ABD'de Türk doktora öğrencisi Öztürk gözaltına alındı

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün, dün akşam saatlerinde evinin yakınlarında, ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Fulbright burslusu ve doktora eğitiminin son yılında olan Öztürk, dün akşam iftara gitmek için Somerville'deki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından durduruldu.

Sosyal medyaya yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, sivil ve bazılarının yüzü maskeli 6 görevlinin, Öztürk'ün etrafını sardığı ve elinden zorla telefonunu almaya çalıştığı görüldü.

ICE görevlileri, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün sesli itirazları kamera kayıtlarına yansıdı.

Öztürk, ICE veri tabanında "gözaltında" olarak listelenmeye devam ederken ICE yetkililerinden gözaltına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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