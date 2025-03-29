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Gündem
AA 29.03.2025 11:25

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona eriyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla sona erecek.

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona eriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartları dikkate alınarak yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim ekipleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.

Türkiye genelinde 1 Aralık 2024'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan Salı günü sona erecek.

Kış lastikleri yaz mevsiminde kullanıldığında özelliğini kaybediyor

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda optimum performans sergilemek için özel olarak üretilmesi dolayısıyla yaz mevsiminde kullanıldığında bu özelliğini kaybediyor.

Sıcak havalarda lastikler daha çok aşınacağı için erken aşınma, performans kaybı gibi sorunlara yol açıyor. Soğuk hava kullanımına göre tasarlanan kış lastikleri, yazın kullanıldığında yol tutuşunda ciddi azalmaya sebep oluyor, araç üzerindeki kontrolü olumsuz etkilerken yakıt tüketimini de artırıyor.

Mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı, çevreye daha fazla karbon salımına yol açıyor. Mevsiminde doğru lastik kullanarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlanmış oluyor.

Lastik değiştirme ücreti 800 liradan başlıyor

Lastik sökme-takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 800 lira, 15 ve 16 inç olanlar için 1000 lira, 17 inçler için 1250 lira, 18 inçler için 1500 lira, 19 inçler için 1700 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 2 bin lira olarak uygulanıyor.

Lastik oteli hizmeti ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde sunuluyor.

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Kış Lastiği Trafik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim
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