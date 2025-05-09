Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, halihazırda Sudan’da bulunan Türk vatandaşlarına dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, ülkede kalmaları zorunlu olmayan vatandaşların, Port Sudan’dan sınırlı sayıda süren ticari uçuşlar ya da bulundukları bölgeye göre kara ve deniz yoluyla ülkeden hızlı ve güvenli şekilde ayrılmaları tavsiye edildi.

Vatandaşların gelişmeleri Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliği’nin resmî internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından takip etmeleri istendi.

Açıklamada acil durumlar için telefon numaraları paylaşıldı:

Hartum Büyükelçiliği Nöbetçi/Acil Durum Telefonu: +249 90 094 27 38

Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29