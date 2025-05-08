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TRT Haber 08.05.2025 23:33

112'ye asılsız ihbar yapanlara 15 bin TL ceza kesilecek

112 Acil Çağrı Merkezlerine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklif ile çağrı merkezini gereksiz meşgul edenlere 1500 lira idari para cezası uygulanacak. Asılsız ihbarda bulunarak ekipleri sahaya yönlendirenlere 15 bin lira idari para cezası verilecek.

112'ye asılsız ihbar yapanlara 15 bin TL ceza kesilecek

Meclis Genel Kurulu'nda 112 Acil Çağrı Merkezine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul edildi.

Yasa ile Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden ya da ısrarla çağrı bırakanlara cezalar artacak. Asılsız çağrı bıraktığı tespit edilenlere 1500 lira idari para cezası verilecek.

Düzenleme ile asılsız ihbarlarla ekiplerin sahaya yönlendirilerek meşgul edilmesinin de önüne geçilmesi hedefleniyor. Buna neden olanlara 15 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca, bu fiillerin bir yıl içinde tekrar edilmesi durumunda cezalar iki kat artırılacak..

Düzenlemeyle acil müdahale sisteminin de daha etkin işlemesi amaçlanıyor.  

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TBMM 112 Acil Çağrı Merkezi
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