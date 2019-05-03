Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "İfade özgürlüğü anayasal haktır. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü toplumumuzun temel taşlarıdır." denildi.
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Dışişleri Bakanlığından "ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin görev yaptığı ülkeyle ilgili temelsiz çağrılarda bulunmasını esefle karşılıyoruz." açıklaması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "İfade özgürlüğü anayasal haktır. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü toplumumuzun temel taşlarıdır." denildi.
Ayrıntılar geliyor...