Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül Töreni'nde konuştu.

'Yarım asırlık çalışmayla gelinen yere Türkiye 3-5 yılda ulaşıyor'

IDEF savunma sanayi fuarında birçok ülkenin yarım asırlık çalışmayla geldiği yere bizim girişimcilerimiz 3-5 yıllık birikimle ulaşabiliyor.

"Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar durmak, dinlenme yok"

Maruz kaldığımız haksızlıklar, adaletsizlikler, saldırılar, tuzaklar, tezgahlar karşısında her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kesmeyi başardık. 2023 hedeflerimize ulaşabilmemiz için ihracatımızın katma değerini yükseltmemiz gerekiyor. İhracatımızın katma değerini geliştirmek için inovasyona daha çok önem vereceğiz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar hiçbirimize durmak, dinlenmek yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası ödül töreninde konuşuyor. https://t.co/HL210NZn6q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Mayıs 2019

"İhracatımız arttı, ithalatımız azaldı"

Geçtiğimiz ay itibarıyla ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artarak 15 milyar 273 milyon dolara ulaşırken, ithalatımız yüzde 14,6 azalarak 18,1 milyar dolara geriledi. Böylece dış ticaret açığımız yüzde 57,8 azalarak 2 milyar 831 milyon dolar olarak gerçekleşti. Biz geldiğimizde ihracat 36 milyar dolardı, şu anda ise 169 milyar dolara ulaştık. Bu yıl bu rakamı daha da ilerilere taşıyacağız.

"Türkiye, her çelme takıldığında yere kapaklanan o eski Türkiye değildir"

Türkiye, iğne ile kuyu kazma noktasını geride bırakmış ve kanatlanıp uçma aşamasına gelmiş bir ülkedir. Girişimcilerimizin sesi olup her zaman önlerini açıyoruz. Türkiye, artık her üflendiğinde her çelme takıldığında yere kapaklanan o eski Türkiye değildir. e-Devlet uygulamalarıyla kamu kurumlarımızdaki dijital dönüşümü hızlandırdık.

"Yerli üretimdeki artış terörle mücadelede başarı getirdi"

Göreve geldiğimde savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 68'e çıktı. Yerli üretimimizdeki bu güç terörle mücadelede de bize başarıyı getirdi. Çok kısa zamanda terörün belini kıracağız.

"Saldırılar mücadelemizi daha güçlü kılar"

Türkiye, kuruluşundan sonraki en büyük atılımını son 17 yılda yapmıştır. Ülkemizin bu yükselişi bazı kesimleri rahatsız ediyor. İstedikleri kadar ekonomimize sınırlarımıza saldırsınlar, bu bizim mücadelemizi daha güçlü kılar.

"Avrupa Birliği dürüst değil"

Bugün Avrupa ülkeleri hala huzur içinde yaşıyor olmalarını, Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıyı kendi topraklarında misafir etmesine borçludur. Bize mülteciler için 3+3 toplam 6 milyar avro ödeyecektiniz o ne oldu? Avrupa Birliği dürüst değil, bunların hayatı yalan. Biz Türkiye olarak 35-36 milyar dolar burada mültecilere harcama yaptık, yapacağız.

"Biz bu bölgede kaydeden değil kazanan olacağız"

Avrupa, önce kendi oturdukları zeminin çürüklüğüne baksınlar, daha çok yanacaksınız. Biz kaybeden olmayacağız bu bölgede kazanan biz olacağız. Hala kafalarında bir Türk baharı özlemi var, halbuki onların baharlarının girdiği her yer kara kışa dönmüştür. Avrupa şehirleri cayır cayır yanmaya başladı. Buna rağmen hala Türkiye'deki sosyal fay hatlarını kaşımak isteyenler önce kendi oturdukları zeminin çürüklüğüne bir baksınlar. Daha çok yanacaksınız.

"Mücadelemizi sürdüreceğiz"

Ülkemizin Suriye topraklarını yeniden güvenli hale getirme çabalarına da destek bulamıyoruz. Suriye'den ülkemize yönelik hiçbir tehdide izin vermeyeceğiz. Münbiç ve Fırat'ın doğusu dahil buraları gerçek sahiplerine bırakana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

"Türkiye, kimsenin yutamayacağı kadar büyük bir lokmadır"

Ülkemizin bağımsızlığına karşı yapılacak ekonomik ve siyasi her hamle, başarısız kalmaya mahkumdur. Ülkemizin savunma ihtiyaçlarına saygı duymayıp, yaptırım tehditleriyle bizi köşeye sıkıştıracaklarını sananlara diyoruz ki; Türkiye ne Orta Doğu'dur ne Balkanlar'dır ne Güney Amerika'dır. Türkiye binlerce yıllık devlet tecrübesi, muhteşem medeniyet geçmişi ve coğrafyasındaki bin yıllık hakimiyetiyle birikimiyle kimsenin yutamayacağı kadar büyük bir lokmadır. Sonu ölüm de olsa mücadeleden korkmayan ve kaçmayan bir milleti küçük oyunlarla teslim alabileceklerini sananlara yanıldıklarını göstermeye her zaman hazırız.

Kaynak: TRT Haber, AA